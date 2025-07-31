«Серая зона»: У нас в стране никто не скажет вам, сколько хранятся эмбрионы

— Когда несколько лет назад разгорались споры вокруг суррогатного материнства, эта проблема тоже обсуждалась, и там тоже не были до конца раскрыты многие моменты. Подключался запрет для иностранцев, появилось понятие генетических родителей. Но это опять-таки касалось только суррогатного материнства. И опять только в 323 Законе об основах охраны здоровья граждан этот вопрос был решен. А так до сих пор идут споры, как относиться к эмбриону — как к субъекту, как к квазисубъекту? Некоторые вообще считают, что эмбрион это вещь. Так можно ли его передавать, продавать? Или его интересы должны учитываться именно как интересы будущего ребенка, а не отношения собственнические, передай, наследуй и так далее.