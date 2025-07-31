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Первую партию нового романа Симоньян раскупили в магазинах Москвы за 10 минут

Первую партию романа главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили в столичных книжных магазинах сети «Читай-город» за десять минут с момента начала продаж. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

Первую партию романа главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили в столичных книжных магазинах сети «Читай-город» за десять минут с момента начала продаж. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

— В Москве первая партия книг поступила в пять магазинов сети «Читай-город» (в ТЦ «Афимолл», «Авиапарк», «Европейский», «Метрополис», Columbus). По данным «Читай-города», все отгруженные книги раскупили за десять минут, — говорится в сообщении.

Кроме того, за первую неделю после публикации сообщения выходе книги журналистки предзаказ оформили почти десять тысяч человек, при этом начальный тираж книги составил 45 тысяч экземпляров, передает РИА Новости.

Роман Маргариты Симоньян посвящен тому, что произойдет с человечеством спустя 60 лет и каким будет конец света. Журналистка написала его в полном соответствии с пророчествами, описанными в Библии. Ее предыдущая книга, сборник рассказов «Водоворот», продалась тиражом в 20 тысяч экземпляров, его продолжают печатать запросам читателей.

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