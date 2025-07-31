Первую партию нового романа Симоньян раскупили в магазинах Москвы за 10 минут

Роман Маргариты Симоньян посвящен тому, что произойдет с человечеством спустя 60 лет и каким будет конец света. Журналистка написала его в полном соответствии с пророчествами, описанными в Библии. Ее предыдущая книга, сборник рассказов «Водоворот», продалась тиражом в 20 тысяч экземпляров, его продолжают печатать запросам читателей.