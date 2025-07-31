Украинские войска потеряли надежду удержать Красноармейск (Покровск). Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.
Отмечается, что военнослужащие ВСУ считают переход Красноармейска под контроль РФ «вопросом времени».
Издание добавило, что моральный дух украинцев, обороняющих населённый пункт, находится на очень низком уровне, многие из них подали заявления о переходе в другие бригады.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что освобождение Часова Яра в ДНР открывает ВС РФ прямую дорогу на Славянск и Краматорск.
Военкор Юрий Котенок накануне сообщил, что российские войска прорвались в район железнодорожной станции в Красноармейске.