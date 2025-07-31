В Камбодже голубя заподозрили в шпионаже и задержали

В Камбодже сотрудники почтового отделения провинции Баттамбанг разместили на служебной странице сообщение о поимке голубя-шпиона. На прикрепленной фотографии была изображена окольцованная птица — на одном из колец присутствовала надпись «Таиланд». Об этом сообщил портал The Thaiger.
После публикации сообщения его авторы и их подписчики стали рассуждать о том, что голубь участвует в секретной военной разведывательной операции, направленной против Камбоджи. Также в сообщении говорилось, что птица была подключена к тайскому GPS.
Жители Таиланда начали иронизировать над сообщением про голубя-шпиона и назвали подобную технологию слежки абсурдной и устаревшей.
— Эй, тайцы, посмотрите на невежество камбоджийцев. Они используют фотографию окольцованной птицы, выращенной для конкурса, чтобы раскрутить идею о тайских солдатах, посылающих голубей следить за камбоджийскими, — написали в аккаунте, специализирующемся на военной тематике.
Другие пользователи стали шутить, что в ближайшее время Камбоджа обвинит Таиланд в использовании сов, натренированных британской разведкой. По данным журналистов, птица может быть гоночной или почтовой, передает портал.
В мае 2023 года кита-белуху заметили около побережья шведского города Хуннебостранд. Животное привлекло внимание ученых, которые предположили, что он может быть причастен к шпионажу в пользу РФ.