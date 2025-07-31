Путин дал право на две пенсии участникам СВО с инвалидностью

Владимир Путин подписал закон, согласно которому бойцы СВО, добровольцы и ополченцы Донбасса, участвовавшие в боевых действиях с 2014 года и получившие инвалидность, могут получать две пенсии. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Теперь граждане, которые заключили контракт с содействующими ВС РФ организациями и получили инвалидность в ходе СВО, в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022-го, могут получить либо пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости, либо пенсии по инвалидности и за выслугу лет.
Кроме того, норма относится к добровольцам и гражданам, служивших в воинских и других формированиях ДНР и ЛНР и получивших инвалидность в ходе боевых действий с 11 мая 2014 года.
Ранее сообщалось, что родственники погибших на СВО иностранцев смогут подать на гражданство РФ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.