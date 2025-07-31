Путин дал право на две пенсии участникам СВО с инвалидностью

Теперь граждане, которые заключили контракт с содействующими ВС РФ организациями и получили инвалидность в ходе СВО, в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022-го, могут получить либо пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости, либо пенсии по инвалидности и за выслугу лет.