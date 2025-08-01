В Смольном посоветовали купаться в Ленобласти из-за опасных пляжей в Петербурге

— На мой личный взгляд — купаться в городе не самая хорошая идея. Лучше выехать куда-нибудь на озера в Ленобласть, — рассказал Корабельников на прямом эфире. — Но, если нет такой возможности, нужно обращать внимания и пользоваться теми местами, которые обустроены для купания.