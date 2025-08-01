В Смольном посоветовали купаться в Ленобласти из-за опасных пляжей в Петербурге

31 июля состоялась прямая линия с Алексеем Корабельниковым, вице-губернатором Санкт-Петербурга. Местные жители смогли задать интересующие их вопросы и получить долгожданные ответы. Одним из таких вопросов стала проблема запрещенных мест для купания.
— На мой личный взгляд — купаться в городе не самая хорошая идея. Лучше выехать куда-нибудь на озера в Ленобласть, — рассказал Корабельников на прямом эфире. — Но, если нет такой возможности, нужно обращать внимания и пользоваться теми местами, которые обустроены для купания.
Пляжей, которые бы соответствовали требованиям Роспотребнадзора в этом году не осталось. Чтобы пляж стал разрешенным, он должен соответствовать целому ряду критериев — это качество воды, инфраструктура для спасения, а также определенные условия для рельефа дна и рельефа берега.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что все 24 пляжа в Петербурге признали опасными для купания.