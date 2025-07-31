Ричмонд
+32°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский зоопарк корректирует режим работы с 1 августа

С 1 августа Московский зоопарк немного корректирует режим работы. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Источник: Московский зоопарк

«Гулять по зоопарку можно будет с 7:30 до 21:00. Вход на территорию будет открыт до 20:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 7:30 до 20:00. Вход для посетителей прекращается в 20:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до 20:00 посетители могут зайти через: главный вход; вход у детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 43), у станции метро «Баррикадная» (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3). Также работают дополнительные входы: неподалеку от вольера серых волков — ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 103, ежедневно с 10:00 до 18:00; около пешеходного перехода рядом с мостом со старой на новую территорию — ул. Большая Грузинская, д. 10, стр. 5 ежедневно с 10:00 до 18:00; рядом с большими пандами — ул. Красная Пресня, д. 4 с 10:00 до 18:00.