Роскосмос и NASA договорились об эксплуатации МКС до 2028 года

— Диалог прошел неплохо. Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 года. Очень важно, что руководитель новый NASA это подтвердил. И до 2030 года занимаемся вопросом сведения ее с орбиты, — приводит его слова ТАСС.