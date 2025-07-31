Роскосмос и NASA договорились об эксплуатации МКС до 2028 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи договорились об эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом Баканов сообщил по итогам встречи с представителями американского агентства.
— Диалог прошел неплохо. Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 года. Очень важно, что руководитель новый NASA это подтвердил. И до 2030 года занимаемся вопросом сведения ее с орбиты, — приводит его слова ТАСС.
Баканов отметил важность прямого диалога между российскими и американскими представителями сферы. Кроме того, глава Роскосмоса рассказал о помощи со стороны Даффи в работе.
— Шон Даффи помог нам с получением возможности прибыть сюда на совместный запуск нашей миссии, где у нас космонавт Олег Платонов вместе с американскими астронавтами запускается на Международную космическую станцию, — отметил Баканов.
О том, что российский космонавт Олег Платонов полетит к МКС в рамках миссии Crew-11 на корабле Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, стало известно 10 июля.