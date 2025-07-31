В отелях Таиланда из-за конфликта с Камбоджей отменили 5 тыс. бронирований

Из-за пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей было отменено свыше 5 тыс. бронирований в отелях популярных туристических регионов страны. Об этом пишет издание The Nation со ссылкой на Ассоциацию отелей Таиланда.
С момента обострения тайско-камбоджийского конфликта 24 июля, были отменены 5226 броней в 24 отелях 9 провинций. Наибольший урон турпотоку нанесён в провинциях Чиангмай, Чонбури, Пхукет, а также в столице страны Бангкоке.
По данным ассоциации, чаще всего от поездок отказываются внутренние туристы и граждане стран Азии.
Конфликт Таиланда и Камбоджи обострился утром 24 июля. На границе двух стран начались активные боевые действия.
27 июля сообщалось, что Камбоджа и Таиланд достигли соглашения о прекращении огня при поддержке президента США Дональда Трампа.