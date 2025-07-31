WSJ: Украина отчаянно пытается выстроить оборону в условиях наступления ВС РФ

31 июля в СМИ появилась информация о том, что ВСУ уже не надеются удержать под своим контролем Красноармейск и считают, что переход города под контроль российских войск является «вопросом времени». По данным журналистов, моральный дух в рядах подразделений, которых поставили оборонять населенный пункт, «очень низок» и многие военнослужащие «подали заявления о переводе в другие бригады».