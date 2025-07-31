Вооруженные силы Украины (ВСУ) спешно строят оборонительные сооружения с целью сдержать наступление российских войск, но сталкиваются с нехваткой ресурсов и времени. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным журналистов, украинские боевики роют траншеи, возводят бетонные противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», и устанавливают другие укрепления. Такие меры связаны с продвижением российских войск, которым удалось захватить инициативу после взятия Авдеевки в феврале.
Строительству сооружений мешают постоянные обстрелы, недостаток инженеров и строительной техники. В материале отметили, что многим украинским бойцам приходится рыть окопы и строить укрепления своими силами, пока они находятся под огнем российских Вооруженных сил.
В Киеве осознают проблему и пытаются ускорить темпы строительства. В частности, бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о выделении значительных средств на фортификации. Журналисты предположили, что этих мер может быть недостаточно, и украинские войска начали строить сооружения с большим опозданием, передает газета.
31 июля в СМИ появилась информация о том, что ВСУ уже не надеются удержать под своим контролем Красноармейск и считают, что переход города под контроль российских войск является «вопросом времени». По данным журналистов, моральный дух в рядах подразделений, которых поставили оборонять населенный пункт, «очень низок» и многие военнослужащие «подали заявления о переводе в другие бригады».