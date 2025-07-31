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Известный вор в законе Вася Бандит попал в реанимацию второй раз за неделю

Второй раз за неделю попал в реанимацию криминальный авторитет Вася Бандит (Игорь Кокунов).

Второй раз за неделю попал в реанимацию криминальный авторитет Вася Бандит (Игорь Кокунов). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в реанимацию НИИ Склифосовского 61-летнего вора в законе доставили из СИЗО из-за проблем с почками и сосудами ног.

Ранее сообщалось, что Кокунов попал в реанимацию с инсультом 24 июля. Его состояние удалось стабилизировать на следующий день, поэтому мужчину вернули в СИЗО.

Напомним, Васю Бандита экстрадировали из Албании в Россию в октябре 2024 года.

Кокунов считался одной из наиболее значимых фигур в криминальном мире Подмосковья. Его подозревали в причастности к похищениям, вымогательствам и грабежам.

В 2020 году Васю Бандита задержали по подозрению в вымогательстве, однако он смог сбежать из-под домашнего ареста в 2022 году.