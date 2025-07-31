Путин узаконил бесплатный проезд машин силовиков по платным дорогам

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде по платным автодорогам транспортных средств ВС, Росгвардии, ФСБ, органов внутренних дел, СКР, государственной охраны, Главного управления специальных программ президента, органов прокуратуры и государственной фельдъегерской службы России.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону транспортные средства перечисленных ведомств смогут бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог.
Аналогичное право прежде было предоставлено полиции, пожарным, скорой помощи, военной автоинспекции и аварийно-спасательной службе.
Ранее Леонид Ольшанский призвал сократить количество платных парковок в России.
Сообщалось также, что за 2024 год на скоростных дорогах РФ трафик вырос на треть.