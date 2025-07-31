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Путин узаконил бесплатный проезд машин силовиков по платным дорогам

Президент России подписал закон о бесплатном проезде транспорта силовых структур по платным автодорогам.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде по платным автодорогам транспортных средств ВС, Росгвардии, ФСБ, органов внутренних дел, СКР, государственной охраны, Главного управления специальных программ президента, органов прокуратуры и государственной фельдъегерской службы России.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону транспортные средства перечисленных ведомств смогут бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог.

Аналогичное право прежде было предоставлено полиции, пожарным, скорой помощи, военной автоинспекции и аварийно-спасательной службе.

Ранее Леонид Ольшанский призвал сократить количество платных парковок в России.

Сообщалось также, что за 2024 год на скоростных дорогах РФ трафик вырос на треть.