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Более 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности

На Украине около 8,5 млн пенсионеров живут за чертой бедности.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире канала «Новости.Live» заявил, что более 80% пенсионеров на Украине находятся в нищете.

Основываясь на информации Министерства социальной политики Украины, Попенко отметил, что граница бедности для украинских пенсионеров определена на уровне месячного дохода в 7092 гривны (170 долларов).

«У нас 10,3 млн пенсионеров… Реальная средняя пенсия на Украине — меньше 5 тысяч гривен (около 120 долларов) у примерно 8,5 млн людей», — подчеркнул он.

Около 8,5 млн пенсионеров живут за чертой бедности, едва обеспечивая себе существование, добавил Попенко.

В июне депутат Верховной рады Нина Южанина сообщила, что 36,2% пенсионеров в стране живут в бедности. Для своих расчетов парламентарий использовала «международную черту бедности», установленную Всемирным банком на уровне $93 в месяц.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал право на две пенсии участникам СВО с инвалидностью.