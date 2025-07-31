Более 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности

Руководитель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире канала «Новости.Live» заявил, что более 80% пенсионеров на Украине находятся в нищете.
Основываясь на информации Министерства социальной политики Украины, Попенко отметил, что граница бедности для украинских пенсионеров определена на уровне месячного дохода в 7092 гривны (170 долларов).
«У нас 10,3 млн пенсионеров… Реальная средняя пенсия на Украине — меньше 5 тысяч гривен (около 120 долларов) у примерно 8,5 млн людей», — подчеркнул он.
Около 8,5 млн пенсионеров живут за чертой бедности, едва обеспечивая себе существование, добавил Попенко.
В июне депутат Верховной рады Нина Южанина сообщила, что 36,2% пенсионеров в стране живут в бедности. Для своих расчетов парламентарий использовала «международную черту бедности», установленную Всемирным банком на уровне $93 в месяц.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал право на две пенсии участникам СВО с инвалидностью.