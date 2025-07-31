Путин подписал закон о военных пенсиях для участников СВО и ополченцев

В документе также уточняется, что аналогичное право предоставляется гражданам, которые вступили в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года и стали инвалидами из-за участия в боевых действиях. Закон распространяется на лиц, пострадавших во время службы в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года. Кроме того, родители военнослужащих-призывников, погибших при исполнении или умерших впоследствии из-за военной травмы, смогут выбрать для себя наиболее выгодную комбинацию пенсий: по потере кормильца и по старости, по потере кормильца и за выслугу лет либо по потере кормильца и социальную пенсию.