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Рубио: США и Китай находятся на пороге периода стратегической стабильности

Госсекретарь США заявил, что торговое противостояние Вашингтона и Пекина могло бы негативно сказаться на всем мире.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты и Китай вступают в период стратегической стабильности. Об этом в интервью для радиостанции Fox Radio заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы вступаем в период стратегической стабильности. В конечном счете у нас две крупнейшие экономики в мире», — отметил он.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон, возможно, мог бы получить определенные выгоды от торговой конфронтации с Пекином. Однако это, по мнению американского госсекретаря, негативно бы сказалось на всем мире, а не только на экономиках США и Китая.

При этом политик отметил, что в отношениях стран есть много раздражителей, которым Вашингтону необходимо противостоять.

Ранее KP.RU сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа пришлось пойти на уступки, чтобы избежать напряженности в отношениях с Китаем на фоне торговых переговоров стран.

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