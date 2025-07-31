Рубио: США и Китай находятся на пороге периода стратегической стабильности

Соединенные Штаты и Китай вступают в период стратегической стабильности. Об этом в интервью для радиостанции Fox Radio заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Мы вступаем в период стратегической стабильности. В конечном счете у нас две крупнейшие экономики в мире», — отметил он.
Рубио подчеркнул, что Вашингтон, возможно, мог бы получить определенные выгоды от торговой конфронтации с Пекином. Однако это, по мнению американского госсекретаря, негативно бы сказалось на всем мире, а не только на экономиках США и Китая.
При этом политик отметил, что в отношениях стран есть много раздражителей, которым Вашингтону необходимо противостоять.
Ранее KP.RU сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа пришлось пойти на уступки, чтобы избежать напряженности в отношениях с Китаем на фоне торговых переговоров стран.