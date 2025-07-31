Навроцкий потребовал от Зеленского изменить историческую политику Украины

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил пресс-секретарь польского Института национальной памяти и будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич.
В разговоре Навроцкий потребовал от Украины изменить подход к проблемам современной истории, которые важны для польского народа.
— Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться. Избранный президент предупредил, что исторические вопросы будут темой дальнейших переговоров с президентом Украины, — написал он в социальной сети Х.
Леськевич уточнил, что диалог состоялся по инициативе Зеленского. Украинский лидер поздравил польского коллегу с победой в выборах. Тем не менее, несмотря на разногласия в историческом контексте, Навроцкий подтвердил дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ.
До этого действующий президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Владимир Зеленский не знал о Волынской резне до диалога с ним, поскольку его не учили этому в школе.
3 июля Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля Национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, который совершили ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Польской Республики.
*Запрещенные в России экстремистские организации.