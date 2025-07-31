Навроцкий потребовал от Зеленского изменить историческую политику Украины

— Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться. Избранный президент предупредил, что исторические вопросы будут темой дальнейших переговоров с президентом Украины, — написал он в социальной сети Х.