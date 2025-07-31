Чернышенко пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»

«Этот конкурс (“Большая перемена” — ред.) — поистине огромная перемена, потому что с этого года он стал частью национального проекта “Молодёжь и дети”. Он объединил уже 7 миллионов участников со всей страны. Вы должны понимать, что вы здесь не просто победители — у вас есть миссия: всё, что вы здесь увидели и узнали, вы должны воплотить в жизнь», — сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.