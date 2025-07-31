Чернышенко пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии закрытия всероссийского конкурса «Большая перемена» и пообщался с его финалистами, сообщили в аппарате вице-премьера.
«Дмитрий Чернышенко также пообщался с финалистами конкурса “Большая перемена”. Среди них: молодые ученые, медийщики, музыканты, победители и призеры олимпиад разных уровней, активисты Движения Первых», — следует из сообщения.
Вице-премьер отметил, что в России есть все возможности для реализации потенциала детей и подростков во многом благодаря нацпроекту «Молодежь и дети».
«Этот конкурс (“Большая перемена” — ред.) — поистине огромная перемена, потому что с этого года он стал частью национального проекта “Молодёжь и дети”. Он объединил уже 7 миллионов участников со всей страны. Вы должны понимать, что вы здесь не просто победители — у вас есть миссия: всё, что вы здесь увидели и узнали, вы должны воплотить в жизнь», — сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
Как рассказали в аппарате, в четверг, 31 июля, в Международном детском центре «Артек» прошёл заключительный этап конкурса «Большая перемена» для школьников 5−7 классов. В нем приняли участие более 700 учеников из 67 регионов России.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко приняли участие в торжественной церемонии закрытия конкурса и поздравили победителей.