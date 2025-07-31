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В работе Telegram произошел массовый сбой 31 июля

Массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram вечером в четверг, 31 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector, отслеживающего проблемы в работе интернет-программ и сервисов.

Отмечается, что пользователи мессенджера массово жалуются на проблемы в работе. Согласно статистике, сбои наблюдаются с отправкой сообщений в мобильном приложении. Также пользователи сообщают о проблемах с использованием личного кабинета. При этом сбои в работе происходят как в мобильном приложении Telegram, так и в веб-версии.

Больше всего обращений зафиксировано от пользователей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Московской и Псковской областей.

Ранее KP.RU сообщал, что сбой в работе Telegram также произошел 22 июля. Проблемы были связаны с работой мобильного приложения и получением уведомлений в мессенджере.