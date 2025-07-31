Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DikGazete: Резкие заявления Медведева вызваны его недоверием к Западу

Причиной публичной перепалки в социальных сетях между заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом является недоверие бывшего российского лидера к действиям Запада. Такое мнение выразили в турецкой газете DikGazete.

Причиной публичной перепалки в социальных сетях между заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом является недоверие бывшего российского лидера к действиям Запада. Такое мнение выразили в турецкой газете DikGazete.

— Конечно, Медведев никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства, — передает газета.

28 июля Дмитрий Медведев в ответ на заявление Дональда Трампа о сокращении срока, в течение которого Россия и Украина должны заключить соглашение об урегулировании конфликта, заявил, что американский лидер должен помнить, что Россия не похожа Израиль или Иран, а любые ультиматумы в отношениях с ней являются шагом к войне.

29 июля зампред Совбеза России высказался, что ни Дональд Трамп, ни американский сенатор Линдси Грэм* не должны решать, когда России и Украине следует начать переговоры касательно урегулирования военного конфликта.

31 июля глава Белого дома в ответ на публикацию Дмитрия Медведева назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России» и подчеркнул, что российский политик якобы «заходит на опасную территорию».

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше