DikGazete: Резкие заявления Медведева вызваны его недоверием к Западу

Причиной публичной перепалки в социальных сетях между заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом является недоверие бывшего российского лидера к действиям Запада. Такое мнение выразили в турецкой газете DikGazete.
— Конечно, Медведев никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства, — передает газета.
28 июля Дмитрий Медведев в ответ на заявление Дональда Трампа о сокращении срока, в течение которого Россия и Украина должны заключить соглашение об урегулировании конфликта, заявил, что американский лидер должен помнить, что Россия не похожа Израиль или Иран, а любые ультиматумы в отношениях с ней являются шагом к войне.
29 июля зампред Совбеза России высказался, что ни Дональд Трамп, ни американский сенатор Линдси Грэм* не должны решать, когда России и Украине следует начать переговоры касательно урегулирования военного конфликта.
31 июля глава Белого дома в ответ на публикацию Дмитрия Медведева назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России» и подчеркнул, что российский политик якобы «заходит на опасную территорию».
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.