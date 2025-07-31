Путин продлил эксперимент по исламскому банкингу на три года

Изначально предусматривалось, что эксперитмент, который ранее начали проводить в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне, завершится 1 сентября 2025 года. Однако теперь он продлевается до 1 сентябя 2028-го. Закон вступает в силу со дня его опубликования.