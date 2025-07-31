Путин продлил эксперимент по исламскому банкингу на три года

Владимир Путин подписал закон, согласно которому эксперимент по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) продлевается на три года. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Изначально предусматривалось, что эксперитмент, который ранее начали проводить в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне, завершится 1 сентября 2025 года. Однако теперь он продлевается до 1 сентябя 2028-го. Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата.
Ранее сообщалось, что Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает продление эксперимента по исламскому банкингу. По словам председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, развитие партнерского финансирования в РФ будет способствовать укреплению международного экономического взаимодействия.