Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Екатеринбурга получили некорректные квитанции за вывоз мусора

«Спецавтобаза» допустила расхождения в более чем 65 тысячах лицевых счетов.

Источник: Комсомольская правда

Многие жители Екатеринбурга в июне получили слишком высокие счета за вывоз мусора. Причиной этому послужили некорректно выставленные квитанции. Сейчас региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецавтобаза» проводит корректировки начислений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— На данном этапе выявлены расхождения по более чем 65 000 лицевых счетов, — уточняет компания.

Корректировки начислений будут вносится специалистами «Спецавтобазы» с 30 июля по 2 августа. Исправленные квитанции горожанам доставят с 7 по 10 августа, а электронные версии появятся в личных кабинетах до 5 августа.

Отметим, что уральцы, которые уже совершили оплату по ошибочным квитанциям, могут не обращаться в компанию для перерасчета. Данная «переплата» автоматически зачтется в следующем платежном периоде.