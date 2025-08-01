Жители Екатеринбурга получили некорректные квитанции за вывоз мусора

Многие жители Екатеринбурга в июне получили слишком высокие счета за вывоз мусора. Причиной этому послужили некорректно выставленные квитанции. Сейчас региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецавтобаза» проводит корректировки начислений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.