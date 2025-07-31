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Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра в ДНР

Украинский президент Владимир Зеленский отказался признавать факт потери ВСУ города Часов Яр в Донецкой народной республике.

Украинский президент Владимир Зеленский отказался признавать факт потери ВСУ города Часов Яр в Донецкой народной республике.

Министерство обороны России в четверг, 31 июля, сообщило, что подразделения «Южной» группировки ВС РФ взяли под контроль Часов Яр.

— Вы это все видели, про Часов Яр. Это российская дезинформация. Подразделения ВСУ защищают наши позиции, — сказал украинский лидер в видеообращении в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Украинские военные больше не надеются удержать Красноармейск (украинское название — Покровск), написало британское издание The Daily Telegraph. Журналисты отмечают, что бойцы ВСУ уже считают переход города под контроль России лишь «вопросом времени».

В боях за Часов Яр бойцы российские военные ликвидировали самую крупную группировку ВСУ в истории спецоперации на Украине.

По словам командира спецназа «Ахмат» и генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, после освобождения Часова Яра украинская оборонительная система на Краматорско-Дружковском направлении была взломана. Он добавил, что взятие города стало «хорошей» победой и плацдармом для дальнейшего продвижения российских войск.