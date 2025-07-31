Пользователи из нескольких регионов России массово жалуются на Telegram

Пользователи пожаловались на сбои в Telegram.
В работе популярного мессенджера Telegram произошли массовые сбои. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
«Жалоб — много 4495 за час, 5735 за сутки. Санкт-Петербург 3%, Ленинградская область 2%, Псковская область 2%, Московская область 2%», — говорится на портале DownDetector.
Согласно данным сервиса, за последний час среди пользователей поступило значительное количество обращений о проблемах с доступом. Основными причинами жалоб является неисправность в оповещениях, сбоях мобильного приложения, сайта и личного кабинета.
Ранее, 31 июля, по всей России наблюдались ошибки в работе портала Госуслуги и платежных систем «Мир». Больше всего проблем отмечали жители Московской области.