Цифровые развлечения, экскурсии и квесты: Как отметят день рождения ВДНХ в павильоне «Умный город»

Метавселенная ВДНХ создана на основе 3D-модели из «Цифрового двойника Москвы», дополненной детализированными элементами архитектуры и интерьеров. Здесь можно прогуляться по Главной аллее, встретиться у фонтана «Дружба народов» или зайти в оцифрованные павильоны, такие как «Космос» и «Центральный», чтобы изучить их экспозиции. Всего в цифровой копии воссоздано 114 объектов и 566 экспонатов, каждый из которых можно рассмотреть в деталях.