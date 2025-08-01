Как в Петербурге противостоят песчаным бурям на намыве Васильевского острова — рассказал вице-губернатор

Песчаные бури — естественное следствие того, как создают намывные территории, и сейчас перед городом и бизнесом задача сделать среду в этой местности более здоровой, отметил вице-губернатор.
Мы находимся в диалоге с застройщиками. Договорились о постоянном поливе этой территории. Там есть стационарные пункты полива, две поливальные машины, которые там работают, специальные водяные пушки, но этого бывает недостаточно.
Для борьбы с песчаными бурями на намыве засеивают траву. Уже охвачены этой работой, по оценкам правительства, 90 гектаров земли. Еще 30 предстоит озеленить.
«Самым важным решением в этом году было решение включить практически 10 гектаров в число территорий зеленых насаждений общего пользования. Это означает, что наш комитет по благоустройству эти 10 гектаров сможет благоустроить, будет подготовлен проект. После этого будет благоустройство, посадка деревьев в большом количестве. Я думаю, что решит эту проблему», — сказал Корабельников.
Он отметил, что эксперты высоко оценивают влияние деревьев и другой растительности на чистоту воздуха, поэтому озеленение должно помочь.
«Фонтанка» не раз показывала песчаные бури на Васильевском.