Как в Петербурге противостоят песчаным бурям на намыве Васильевского острова — рассказал вице-губернатор

«Самым важным решением в этом году было решение включить практически 10 гектаров в число территорий зеленых насаждений общего пользования. Это означает, что наш комитет по благоустройству эти 10 гектаров сможет благоустроить, будет подготовлен проект. После этого будет благоустройство, посадка деревьев в большом количестве. Я думаю, что решит эту проблему», — сказал Корабельников.