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Как в Петербурге противостоят песчаным бурям на намыве Васильевского острова — рассказал вице-губернатор

Для решения проблемы песчаных бурь на намыве Васильевского острова будут засеивать газоны и сажать деревья. Об этом во время прямой линии 31 июля рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Источник: Фонтанка.ру

Песчаные бури — естественное следствие того, как создают намывные территории, и сейчас перед городом и бизнесом задача сделать среду в этой местности более здоровой, отметил вице-губернатор.

Мы находимся в диалоге с застройщиками. Договорились о постоянном поливе этой территории. Там есть стационарные пункты полива, две поливальные машины, которые там работают, специальные водяные пушки, но этого бывает недостаточно.

рассказал Корабельников

Для борьбы с песчаными бурями на намыве засеивают траву. Уже охвачены этой работой, по оценкам правительства, 90 гектаров земли. Еще 30 предстоит озеленить.

«Самым важным решением в этом году было решение включить практически 10 гектаров в число территорий зеленых насаждений общего пользования. Это означает, что наш комитет по благоустройству эти 10 гектаров сможет благоустроить, будет подготовлен проект. После этого будет благоустройство, посадка деревьев в большом количестве. Я думаю, что решит эту проблему», — сказал Корабельников.

Он отметил, что эксперты высоко оценивают влияние деревьев и другой растительности на чистоту воздуха, поэтому озеленение должно помочь.

«Фонтанка» не раз показывала песчаные бури на Васильевском.