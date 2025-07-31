Молодые аграрии Остромечево: как выпускники колледжа выбирают село и строят будущее

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В ОАО «Остромечево» кипит работа — здесь трудятся 17 молодых специалистов, которые после учебы выбрали сельское хозяйство и уже вносят свой вклад в развитие агропредприятия.
Среди них Елена Назарук, агроном-садовод, которая с апреля ухаживает за плодовым садом. Ее супруг Артем тоже работает в хозяйстве, но на другом участке — он бригадир по растениеводству. Оба окончили Ляховичский аграрный колледж и, имея выбор, остановились именно на Остромечево.
А на ферме в Яцковичах трудится Владислав — молодой фельдшер, который следит за здоровьем животных. Для него работа в сельском хозяйстве — это не просто профессия, а осознанный выбор.
Молодые кадры в Остромечево — это не просто статистика, а живые истории людей, которые верят в будущее села и готовы своими руками его создавать. И, судя по их энтузиазму, у этого хозяйства большие перспективы. -0-Фото Виолетты Южаковой.