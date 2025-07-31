Молодые аграрии Остромечево: как выпускники колледжа выбирают село и строят будущее

Среди них Елена Назарук, агроном-садовод, которая с апреля ухаживает за плодовым садом. Ее супруг Артем тоже работает в хозяйстве, но на другом участке — он бригадир по растениеводству. Оба окончили Ляховичский аграрный колледж и, имея выбор, остановились именно на Остромечево.