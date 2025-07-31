Зеленский отказался признать факт потери украинской стороной города Часова Яра в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.
«Вы это все видели, про Часов Яр. Это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции», — цитирует агентство его высказывание.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Часов ЯР. В ведомстве уточнили, что город взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Юг».
О том, что Вооружённые силы Украины выбиты из центра Часова Яра, стало известно 25 июля текущего года. Боец «Эспаньолы» Алексей Живов подчеркнул, что освобождение города откроет дорогу на Краматорск.