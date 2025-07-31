Стоматолог Кузина рассказала, как использовать жвачку без вреда для зубов

Ранее 360.ru сообщил, что что жевательная резинка без сахара не только приятна в использовании, но и является важной частью комплексной заботы о зубах. Жевание одной подушечки в течение 10−15 минут после приема пищи помогает удалить значительную часть бактерий — около 100 миллионов поглощаются жвачкой.