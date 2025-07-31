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Стоматолог Кузина рассказала, как использовать жвачку без вреда для зубов

Не стоит жевать жвачку долго и натощак.

Источник: Комсомольская правда

Зубная жвачка может быть полезна зубам, однако, только если не содержит сахара и лишь при правильном использовании. Об этом заявила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-стоматолог Екатерина Кузина.

— Не стоит жевать жвачку очень долго и особенно натощак. Жевать резинку рекомендуется не дольше 10 минут и только после еды один-два раза в день, — посоветовала медик.

Доктор напомнила, что жвачка что не заменяет полноценную гигиену. Оптимальный выбор резинки — продукт без сахара с добавлением ксилита.

Ранее 360.ru сообщил, что что жевательная резинка без сахара не только приятна в использовании, но и является важной частью комплексной заботы о зубах. Жевание одной подушечки в течение 10−15 минут после приема пищи помогает удалить значительную часть бактерий — около 100 миллионов поглощаются жвачкой.

При этом, важно регулярно посещать стоматолога, чтобы именно медик назначил правильный уход за зубами.