У Тимберлейка обнаружили страшную болезнь

Из-за нее артисту тяжело даются выступления.
У певец и актера Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма. По словам артиста, заболевание негативно сказывается на его самочувствии — он страдает от боли в нервах и усталости.
«Когда мне впервые поставили диагноз, я, конечно, был в шоке. Но, по крайней мере, понимал, почему выхожу на сцену, испытывая сильнейшую невралгию или просто дикую усталость», — рассказал Тимберлейк в соцсетях.
Болезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз, передается через укусы зараженных иксодовых клещей. По данным ВОЗ, инфекция распространена преимущественно в странах Северного полушария. Заболевание вызывает бактерия рода Borrelia и поражает кожу, суставы и нервную систему человека. Специалисты подчеркивают, что болезнь не передается от человека к человеку бытовым путем. Однако существует риск передачи инфекции от матери к ребенку во время беременности.
Ранее блогерша из Екатеринбурга попросила Тимберлейка помочь найти ей мужа. Свердловчанка пришла на концерт певца с плакатом, где написала «Джастин, помоги мне выйти замуж» и указала на обратной стороне свой номер телефона.