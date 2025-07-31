У Тимберлейка обнаружили страшную болезнь

Болезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз, передается через укусы зараженных иксодовых клещей. По данным ВОЗ, инфекция распространена преимущественно в странах Северного полушария. Заболевание вызывает бактерия рода Borrelia и поражает кожу, суставы и нервную систему человека. Специалисты подчеркивают, что болезнь не передается от человека к человеку бытовым путем. Однако существует риск передачи инфекции от матери к ребенку во время беременности.