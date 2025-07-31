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Названы пособия от государства, на которые могут рассчитывать самозанятые

HR-эксперт Юрманова: самозанятые могут получить пособие по безработице.

Источник: Комсомольская правда

Самозанятые могут получить выплаты от государства, также как и другие налогоплательщики. Ряд пособий для них недоступен, однако, на некоторые компенсации рассчитывать все же можно, заявила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» HR-специалист Галина Юрманова.

— У самозанятых в России нет классических трудовых гарантий, однако, женщина-самозанятая может прекратить свою деятельность и встать на учет в центр занятости до 30-й недели беременности. В этом случае она сможет получить пособие по беременности и родам, а также выплаты на ребенка до трех лет, — сообщила эксперт.

Также у самозанятых нет оплачиваемых больничных, но, при серьезном заболевании гражданин может прекратить деятельность и встать на учет по безработице и получить стандартное пособие, добавила специалист.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что самозанятые граждане могут рассчитывать на получение страховой пенсии по достижении пенсионного возраста, при условии, что у них накоплен стаж не менее 15 лет, а также набрано как минимум 30 пенсионных баллов, иначе им будет предоставляться социальная пенсия в размере прожиточного минимума.