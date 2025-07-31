Названы пособия от государства, на которые могут рассчитывать самозанятые

— У самозанятых в России нет классических трудовых гарантий, однако, женщина-самозанятая может прекратить свою деятельность и встать на учет в центр занятости до 30-й недели беременности. В этом случае она сможет получить пособие по беременности и родам, а также выплаты на ребенка до трех лет, — сообщила эксперт.