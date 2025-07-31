Врач заявила о связи выдавливания прыщей и развития слепоты

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что питание бывает одной из основных причин появления прыщей. Прежде всего вредит фастфуд. Кроме того, на чистоту кожи негативно влияют сладости и молочные продукты. Для чистой и здоровой кожи рекомендуется включать в рацион оливковое или льняное масло. Есть больше зелени и продуктов, содержащих витамин С.