Врач заявила о связи выдавливания прыщей и развития слепоты

Выдавленный прыщ может обернуться серьезными последствиями, особенно если он расположен в зоне носогубного треугольника, об этом заявила изданию «Газета.Ru» врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова.
— Из-за особенностей кровоснабжения инфекция из носогубного треугольника может быстро распространиться в головной мозг, вызвав серьезные осложнения, вплоть до слепоты и некроза. Категорически нельзя выдавливать прыщи в этой зоне, — подчеркнула доктор.
Врач отметила, что онемение или повышение температуры тела после выдавливания — тревожные симптомы, при которых стоит обратиться за медицинской помощью.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что питание бывает одной из основных причин появления прыщей. Прежде всего вредит фастфуд. Кроме того, на чистоту кожи негативно влияют сладости и молочные продукты. Для чистой и здоровой кожи рекомендуется включать в рацион оливковое или льняное масло. Есть больше зелени и продуктов, содержащих витамин С.