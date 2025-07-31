Педиатр Кострицкая предупредила о нетипичной реакции детского организма на кофе

Детям и подросткам не стоит употреблять кофе — их организм может неожиданно отреагировать на кофеин, не исключены тревожность и даже панические атаки. Об этом заявила в разговоре с изданием «Газета.Ru» педиатр Виктория Кострицкая.
— Кофеин стимулирует симпатическую нервную систему, что делает детей чрезмерно возбужденными, тревожными, нарушает сон, может вызывать скачки давления и настроения. Кроме того, кофеин может спровоцировать психоэмоциональные расстройства: от раздражительности и нарушений сна до панических атак, — сказала медик.
Доктор добавила, что у подростков кофе может нарушать гормональный баланс, негативно сказаться на прочности костей, вызвать желудочно-кишечные расстройства и другие проблемы.
Ранее 360.ru сообщил, что вместо кофе врачи советуют детям пить какао, цикорий, травяные чаи или фруктовые смузи. Пробовать бодрящий напиток можно не раньше 16 лет и ограничиваться одной чашкой в день. Важно не употреблять кофе натощак и перед сном.