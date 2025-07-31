Педиатр Кострицкая предупредила о нетипичной реакции детского организма на кофе

Ранее 360.ru сообщил, что вместо кофе врачи советуют детям пить какао, цикорий, травяные чаи или фруктовые смузи. Пробовать бодрящий напиток можно не раньше 16 лет и ограничиваться одной чашкой в день. Важно не употреблять кофе натощак и перед сном.