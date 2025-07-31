Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педиатр Кострицкая предупредила о нетипичной реакции детского организма на кофе

Кофеин может спровоцировать панические атаки.

Источник: Комсомольская правда

Детям и подросткам не стоит употреблять кофе — их организм может неожиданно отреагировать на кофеин, не исключены тревожность и даже панические атаки. Об этом заявила в разговоре с изданием «Газета.Ru» педиатр Виктория Кострицкая.

— Кофеин стимулирует симпатическую нервную систему, что делает детей чрезмерно возбужденными, тревожными, нарушает сон, может вызывать скачки давления и настроения. Кроме того, кофеин может спровоцировать психоэмоциональные расстройства: от раздражительности и нарушений сна до панических атак, — сказала медик.

Доктор добавила, что у подростков кофе может нарушать гормональный баланс, негативно сказаться на прочности костей, вызвать желудочно-кишечные расстройства и другие проблемы.

Ранее 360.ru сообщил, что вместо кофе врачи советуют детям пить какао, цикорий, травяные чаи или фруктовые смузи. Пробовать бодрящий напиток можно не раньше 16 лет и ограничиваться одной чашкой в день. Важно не употреблять кофе натощак и перед сном.