Стало известно, вернется ли в Москву тепло, после похолодания

Лето 2025 года продолжает раскачивать жителей столицы на температурных качелях, кидая их то в жар, то в холод. Синоптики уже пообещали москвичам очередной возврат холодов в начале августа, после которого, вполне вероятно, лето, лето может и вовсе закончится. Так ли это, рассказала aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.