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Стало известно, вернется ли в Москву тепло, после похолодания

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву вернется тепло.

Источник: Комсомольская правда

Лето 2025 года продолжает раскачивать жителей столицы на температурных качелях, кидая их то в жар, то в холод. Синоптики уже пообещали москвичам очередной возврат холодов в начале августа, после которого, вполне вероятно, лето, лето может и вовсе закончится. Так ли это, рассказала aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В августе есть вероятность того, что будет ещё +30 градусов. Это должно быть где-то в середине — второй декаде августа, — пообещала метеоролог.

Что же касается ближайших дней, то здесь прогноз не такой радужный — столицу вновь накроют облака.

— Сначала мы ждем кратковременные дожди и грозы, потом пройдет относительно холодный атмосферный фронт, будет больше облаков, и вновь пройдут дожди, — прокомментировала эксперт.

Ранее KP.RU рассказал, что 21 июля на Москву выпала месячная норма осадков — особенно интенсивные дожди прошли в северной и центральной частях мегаполиса. Уровень воды в некоторых частях города можно было отслеживать, исходя из среднестатистической высоты автомобиля. Она составляла чуть меньше полутора метров.