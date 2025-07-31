Эндокринолог Пашаева объяснила, как отличить депрессию от гормональных проблем

Симптомы депрессии часто бывают похожи на симптомы гормональных нарушений, связанных с работой щитовидной железы. Как отличить одно от другого, сообщила в беседе с изданием aif.ru врач-эндокринолог Шалала Пашаева.
— Снижение функций щитовидки вызывает упадок сил, сонливость, снижение памяти и подавленность. Однако, важно, что при гормональных проблемах также наблюдаются отёки, сухая кожа, выпадение волос, набор веса без причины, сбои менструального цикла у женщин, — рассказала доктор.
Она отметила, что поставить точный диагноз поможет анализ на ТТГ (тиреотропный гормон) — он покажет, есть ли нарушения в работе щитовидной железы. Если проблема в гормонах, врач подберёт лечение, и симптомы уйдут.
Жалобы человека, страдающего гипотиреозом, весьма неспецифичны и незначительны. Однако со временем недостаток гормонов вызывает нарушение других органов. В тяжелых случаях развиваются брадикардия, анемия и даже деменция. Лечение проводится заместительной гормональной терапией. Современные препараты полностью идентичны гормону, который вырабатывает щитовидная железа, поэтому не вызывают побочных эффектов, передают «Известия».