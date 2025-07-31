Врач объяснила, почему обезвоживание грозит даже тем, кто пьет много воды

В сильную жару обезвоживание может наступить даже у тех, кто пьет много простой чистой воды. О том, почему так происходит, и как избежать опасного состояния, рассказала в беседе с RuNews24.ru врач Екатерина Дмитренко.
— Даже употребление чистой воды может обезвоживать, истощая электролиты через мочу. Вместе с водой организм теряет натрий, калий, магний и кальций, которые необходимы для поддержания водно-солевого баланса, — заявила доктор.
По словам врача, чтобы избежать подобного состояния, также важно следить за питанием. Так, в рацион следует добавить зелень, орехи, овощи и рыбу. А также убрать чай, кофе и сладкие газировки.
Ранее KP.RU сообщил, что в жару организм расходует меньше энергии на терморегуляцию, что естественным образом уменьшает чувство голода. Однако полностью игнорировать приемы пищи — недопустимо. Необходимо обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами и витаминами, нельзя допустить дефицита.