Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 2 и 3 августа

В эти выходные Самара предлагает много интересного: от лекций и выставок до фестивалей и спортивных турниров. Можно сходить на пленэр с художниками, посмотреть кино под открытым небом, поучаствовать в шахматном турнире или отметить День Железнодорожника с яркими шоу и развлечениями для всей семьи. Выбирайте событие по настроению и планируйте выходные заранее.