Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 2 и 3 августа

В эти выходные Самара предлагает много интересного: от лекций и выставок до фестивалей и спортивных турниров. Можно сходить на пленэр с художниками, посмотреть кино под открытым небом, поучаствовать в шахматном турнире или отметить День Железнодорожника с яркими шоу и развлечениями для всей семьи. Выбирайте событие по настроению и планируйте выходные заранее.
Лекция «Размышления о будущем» (12+) в Музее Модерна.
Когда: 2 августа, 16:00. Где: ул. Красноармейская, 15.
Лекция посвящена тому, как художники второй половины XIX — первой половины XX века представляли себе будущее. В центре внимания — образы космических путешествий, умных домов, беспроводной связи и других технологических идей, предвосхищённых в искусстве задолго до их реализации. Лектор — Ирина Свиридова, искусствовед, заведующая Музеем Модерна. Мероприятие проходит в рамках выставки «Будущее в прошлом» (6+).
Вход — по билетам.
Мини-фестиваль для детей «Каникулы в Заварке» (6+) в музее-галерее «Заварка».
Когда: 2 августа, 11:00. Где: ул. Самарская, 207.
Фестиваль станет местом встречи для школьников, где ребята смогут пообщаться, поделиться впечатлениями о каникулах и обсудить подготовку к новому учебному году. Участники пообщаются со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой, узнают основы работы с глиной и деревом, изготовят глиняную сувенирную тарелку и деревянную игрушку в виде лошадки.
Вход — по билетам. Взрослые сопровождающие проходят бесплатно.
Шахматный турнир (12+) в Сквере Эльдара Рязанова.
Когда: 2 августа, 14:00. Где: ул. Фрунзе, 120.
Турнир, организованный совместно с основателем самарского шахматного клуба Василием Ремизовым, пройдёт в рамках выставки «Будь готов!», посвящённой пионерскому движению.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Открытый чемпионат ПГУТИ по дрон-рейсингу.
Когда: 2 августа, с 15:00. Где: СОЛ «Озерки».
В Самаре объявлен приём заявок на участие в гонках дронов. Мероприятие обещает захватывающие соревнования и море адреналина для зрителей. Регистрация открыта до 1 августа до 12:00. Подать заявку можно по ссылке.
Загородный пленэр от Третьяковской галереи в Самаре.
Когда: 2 августа, 10:00. Место сбора: ул. Ново-садовая, 149.
Пленэр пройдет с художником-анималистом Варварой Торокиной. Участники отправятся в конный клуб в селе Кривая Лука, где посвятят день наблюдению за лошадьми и рисованию пасторальных пейзажей. В программе — быстрые наброски, акварельные этюды и создание пейзажей акрилом. Организован централизованный трансфер и пикник.
Участие — по билетам.
День рождения творческого кластера «Дом77».
Когда: 2 августа, 17:00. Где: ул. Ленинградская, 77.
2 августа дом отмечает день рождения грандиозной вечеринкой (18+) с танцами, ночным маркетом и живой музыкой. Главные исполнители — группа «нее, ты что» из Дагестана с джаз-хопом, фанком и экспериментальным роком в стиле Alfa Mist и Камаала Уильямса. Кроме них, выступят самарские коллективы sylva (дарк-фолк), VLNY (дрим-поп), Люси (джаз, r’n’b, инди, хип-хоп) и The Blessed Tiger с уникальным миксом фанка, психоделики и электроники.
Вход — по билетам.
Фестиваль «Назад в город» (16+), организованный галереей «Виктория».
Когда: 2−3 августа.
Это исследование города через искусство, лекции, поэзию и неожиданные маршруты. 2 августа в Самаре пройдёт архитектурно-историческая пробежка по городу в 9:00, экскурсия по району «Авиа» в 13:00, прогулка-дрейф по Ленинскому району в 16:00 и лекция о мультисенсорности в городской среде в 18:00.
3 августа начнётся с перформанса «Танцетектура» в 10:00, затем в 12:00 — дрейф по историческому центру, в 15:00 — городской пленэр «Самарские подмышки», а завершится фестиваль «Назад в город» в 18:00.
Все события бесплатны, на часть требуется регистрация.
Выставка «Открывая миры» (0+) Николая Кикина в Самарском художественном музее.
Когда: 2−3 августа. Где: ул. Куйбышева, 92.
Экспозиция включает более 30 живописных работ, созданных по итогам путешествий художника по России и за рубежом. В картинах — Вьетнам и Карелия, Крым, Кольский полуостров, Баренцево море и родной для автора край — Волга и Жигули, ставшие духовной опорой его творчества. Среди ключевых работ — «Ха-Лонг. Вьетнам», «Баренцево море. Териберка», «Жигули. Волга», «Северный рубеж. Муста-Тунтури», «Защитник» и другие. Живопись Кикина отличается эмоциональностью, выразительным образом и глубокой связью с природой.
Вход — по билетам.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 2−3 августа. Где: 4-ая очередь набережной.
На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин».
2 августа (суббота):
18.00 — 18.25 «Десантник Степочкин» (2004 г., 0+);18.35 — 20.15 «В зоне особого внимания» (1977 г., 12+);20.25 — 22.00 «За Палыча!» (2023 г., 12+).
27 июля (воскресенье) — Детский день:
16.00 — 17.25 Мультфильмы (1. «Дядюшка АУ» (1979 г., 0+), 2. «Котенок по имени ГАВ» 1, 2 серии (1976−1982 гг., 0+), 3. «Аленький цветочек» (1952 г., 0+));17.30 — 19.00 «Кунг-фу Панда» (2008 г., 0+);19.10 — 20.35 «Старик Хоттабыч» (1956 г., 0+);20.40 — 22.35 «Принц Персии: пески времени» (2010 г., 12+).
Вход — свободный.
Празднование Дня Железнодорожника.
Когда: 3 августа, 9:00. Где: пл. Куйбышева.
В программе — музыкальные выступления диджеев, флешмоб «Поезд едет», дефиле форменной одежды, тематические площадки с развлечениями и спортом для всей семьи, выставка железнодорожной и автомобильной техники, шоу погрузчиков и инновационные активности с дополненной реальностью. Для детей подготовлены гигантские батуты, мастер-классы и пенная дискотека. Также состоится традиционный благотворительный забег на дистанциях 1520, 5000 и 10000 метров.
Вход — свободный.
Лекция «Жестокий романс: психология и кино» (18+) в Музее Эльдара Рязанова.
Когда: 3 августа, 14:00. Где: ул. Фрунзе, 120.
Психолог Елена Баишева разберёт сюжет и персонажей фильма «Жестокий романс» с точки зрения когнитивной, семейной и экзистенциальной психологии. Лекция посвящена психологическому анализу героев: возможна ли была любовь без зависимости, кто был наиболее подходящим партнёром для Ларисы и мог ли финал сложиться иначе. Мероприятие проходит в рамках направления «психология кино».
Вход — по билетам.
Праздник искусств «Репин навсегда» (0+) в селе Ширяево.
Когда: 3 августа, 12:00. Где: ул. Советская, 14.
Традиционный праздник от Самарского художественного музея, приуроченный ко дню рождения Ильи Репина, в этом году также отмечает 35-летие открытия дома-музея художника в Ширяево. В программе — концерт Волжского народного хора и артистов театра «Самарская площадь», выставка Александра Башкирова, мастер-классы и экскурсии.
Вход — по билетам.
Игровая программа «Часики от мастера Соломона» (0+) в Сквере Эльдара Рязанова.
Когда: 3 августа, 12:00. Где: ул. Фрунзе, 120.
Мероприятие организовано совместно с сооснователем Еврейского музея Самары Юлией Коган. Дети познакомятся с понятием времени, научатся различать виды часов и пользоваться аналоговыми циферблатами. Во время встречи они разукрасят рисованные циферблаты и поучаствуют в подвижной игре со скакалкой, развивающей ритм, координацию и внимание.
Вход — свободный.
Выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» (16+) в Третьяковке.
Когда: 3 августа. Где: ул. Ново-садовая, 149.
В экспозиции — 52 произведения из ведущих музеев России, включая работы Ван Гога, Моне, Сезанна, Матисса и русских авангардистов. О том, как организована выставка, какие работы великих художников представлены в галерее и почему эту выставку точно нельзя пропустить — в нашем материале.
Вход — свободный для студентов, школьников до 17 лет, многодетных семей, архитекторов, художников, музейных работников и членов творческих союзов.
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