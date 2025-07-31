Путин подписал закон о лицах, которые имеют право на двойную пенсию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает участникам спецоперации, добровольцам и ополченцам Донбасса, которые получили инвалидность в боях с ВСУ, право на две пенсии. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
Теперь россияне, которые заключили контракты с организациями, поддерживающими ВС России, и ставшие инвалидами в ходе СВО могут выбрать между пенсией по инвалидности и страховой по старости или пенсией за выслугу лет.
Данная норма распространяется на добровольцев, а также на лиц, служивших в воинских и других формированиях ДНР и ЛНР и получивших инвалидность из-за участия в боевых действиях с 11 мая 2014 года.
Родители погибших во время службы призывников или скончавшихся от ран после увольнения получат право на пенсию по потере кормильца и по старости или льготу и за выслугу лет, или же социальную пенсию.
Дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые позволят увеличить пенсию, смогут получить некоторые категории граждан. Кого затронет мера, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.