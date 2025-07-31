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Рубио заявил о начале нового этапа в отношениях США и КНР

США могли бы получить выгоды от торгового конфликта, но «мир бы от него пострадал».

Источник: Аргументы и факты

США и Китайская Народная Республика находятся на пороге периода стратегической стабильности, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.

«Мы вступаем в период стратегической стабильности. В конечном счёте у нас две крупнейшие экономики в мире», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Fox News.

«Полагаю, что США могли бы получить какие-то выгоды от полномасштабного торгового конфликта между США и Китаем, однако мир бы от него пострадал», — отметил госсекретарь.

Кроме того, по его словам, у Вашингтона «есть много раздражителей в отношениях с КНР», с которыми американской стороне следует бороться.

Напомним, в мае текущего года США и КНР договорились о взаимном сокращении тарифов на 90 дней.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Китай решили продлить тарифное перемирие.

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