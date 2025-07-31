Рубио заявил о начале нового этапа в отношениях США и КНР

США и Китайская Народная Республика находятся на пороге периода стратегической стабильности, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.
«Мы вступаем в период стратегической стабильности. В конечном счёте у нас две крупнейшие экономики в мире», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Fox News.
«Полагаю, что США могли бы получить какие-то выгоды от полномасштабного торгового конфликта между США и Китаем, однако мир бы от него пострадал», — отметил госсекретарь.
Кроме того, по его словам, у Вашингтона «есть много раздражителей в отношениях с КНР», с которыми американской стороне следует бороться.
Напомним, в мае текущего года США и КНР договорились о взаимном сокращении тарифов на 90 дней.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Китай решили продлить тарифное перемирие.