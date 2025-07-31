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Принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут новое жилье вместо особняка Роял Лодж

Семья принца считает свое текущее жилище недостаточно просторным для их потребностей.

Источник: Аргументы и факты

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон вынуждены искать новый дом, отказавшись от планов переезда в особняк Роял Лодж, сообщает Daily Mail.

Ранее супруги намеревались обосноваться в этом просторном 30-комнатном поместье, расположенном неподалеку от Виндзорского замка.

Однако здание по-прежнему занимает принц Эндрю вместе с бывшей женой Сарой Фергюсон. Несмотря на продолжительные попытки короля Карла III выселить его, принц Эндрю сумел сохранить за собой резиденцию. В результате Уильям и Кейт остались без запланированного жилья и теперь ищут альтернативу.

Семья принца считает свое текущее жилище недостаточно просторным для их потребностей. Среди новых вариантов рассматривается исторический форт Бельведер — готическое здание XVIII века, известное как место отречения короля Эдуарда VIII. Также обсуждалась возможность переезда в одно из крыльев Виндзорского замка, но от этой идеи супруги в итоге отказались.

Ранее Кейт Миддлтон во время посещения центра для онкобольных в клинике Колчестера призналась, что не могла функционировать дома после прохождения курса лечения рака.

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