Принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут новое жилье вместо особняка Роял Лодж

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон вынуждены искать новый дом, отказавшись от планов переезда в особняк Роял Лодж, сообщает Daily Mail.
Ранее супруги намеревались обосноваться в этом просторном 30-комнатном поместье, расположенном неподалеку от Виндзорского замка.
Однако здание по-прежнему занимает принц Эндрю вместе с бывшей женой Сарой Фергюсон. Несмотря на продолжительные попытки короля Карла III выселить его, принц Эндрю сумел сохранить за собой резиденцию. В результате Уильям и Кейт остались без запланированного жилья и теперь ищут альтернативу.
Семья принца считает свое текущее жилище недостаточно просторным для их потребностей. Среди новых вариантов рассматривается исторический форт Бельведер — готическое здание XVIII века, известное как место отречения короля Эдуарда VIII. Также обсуждалась возможность переезда в одно из крыльев Виндзорского замка, но от этой идеи супруги в итоге отказались.
Ранее Кейт Миддлтон во время посещения центра для онкобольных в клинике Колчестера призналась, что не могла функционировать дома после прохождения курса лечения рака.