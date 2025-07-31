Принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут новое жилье вместо особняка Роял Лодж

Однако здание по-прежнему занимает принц Эндрю вместе с бывшей женой Сарой Фергюсон. Несмотря на продолжительные попытки короля Карла III выселить его, принц Эндрю сумел сохранить за собой резиденцию. В результате Уильям и Кейт остались без запланированного жилья и теперь ищут альтернативу.