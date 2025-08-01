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Что можно и нельзя делать в Макринин день 1 августа, который называют Мокрины

Узнали запреты и приметы на 1 августа, когда отмечают Макринин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 1 августа вспоминает святую Макрину Каппадокийскую. В народе празднуют Макринин день. Но есть еще одно название — Мокрины. Все дело в том, что 1 августа всегда шел дождь. К слову, сильный дождь указывал на дождливую осень.

Что нельзя делать 1 августа.

Мужчинам запрещено ходить к водоемам. Считается, что подобным они могут навлечь проблемы как на себя, так и на своих близких. Не рекомендуется 1 августа есть яблоки. Это может обернуться неприятностями.

Что можно делать 1 августа.

По традиции, день походит для бытовых дел, генеральной уборки. А еще можно сходить в баню, чтобы укрепить здоровье.

Согласно приметам, дождь утром предупреждает о дождливой осень. В том случае, если в лесу много паутины, то осень выдастся затяжной. Сухая и теплая погода обещает, что бабье лето продлится дольше.

Ранее мы писали, что ЕС запустит новую систему погранконтроля с 12 октября, и она затронет белорусов.

Тем временем Минтруда сказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска.

Кстати, Минтруда сказало, кого из белорусов нельзя отозвать из отпуска.