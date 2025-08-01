Россияне с 1 августа могут отказаться от СМС-рассылок

С 1 сентября 2025 года в России начинают действовать ограничения на массовые СМС-рассылки. Теперь российские граждане могут сами отказываться от навязчивых сообщений.
Оформить запрет на получение СМС-рассылок нужно через личный кабинет на сайте мобильного оператора или с помощью соответствующего приложения. Это особенно актуально, поскольку мошенники часто используют СМС-спам для обмана россиян.
Также с 1 сентября в стране вводится новый этап защиты от спам-звонков: операторам будет запрещено совершать обзвоны без согласия абонента. Подать отказ от нежелательных звонков можно будет через портал Госуслуг.
Кроме того, на Госуслугах появится специальный сервис для жалоб на телефонный спам. Это позволит гражданам оперативно реагировать на нарушения, если их будут беспокоить звонками или сообщениями без разрешения.
Прежде Госдума одобрила законопроект, предусматривающий штрафы за передачу абонентских номеров и сведений от личных аккаунтов третьим лицам. Для физлиц сумма штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 до 100 тысяч.