Один в поле хоррор: медведь спасает семью, Годар снова в моде

Большие поклонники мелодрам наверняка сочтут картину любопытной, но опоздавшей лет на 20, несмотря на пронзительную игру Пирса Броснана и Хелены Бонем Картер. В свое время «Письма о любви» прекрасно встали бы в один ряд с душераздирающими ромкомами «Дневники памяти» и «Спеши любить». Сегодняшний зритель с самого начала знает, чем закончится фильм, и без труда догадывается о поворотах сюжета. Ждать кульминации не стоит, а вот насладиться операторскими находками Дэмиэна Эллиотта — вполне.