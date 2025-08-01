Один в поле хоррор: медведь спасает семью, Годар снова в моде

Обновленная героиня культового фэнтези Рыжая Соня возвращается на большие экраны в гладиаторском бикини. Дебютант Майкл Шэнкс исследует тему созависимых отношений в самом ожидаемом боди-хорроре года. Ева Смирнова поменяла Чебурашку на настоящего медведя. Пирс Броснан и Хелена Бонем Картер рассказывают о любви с налетом нафталина. Нуарный шедевр Жан-Люка Годара вновь идет в кинотеатрах. «Известия» рассказывают, какие фильмы смотреть в кино в ближайший уикенд.
«Рыжая Соня».
Режиссер: Майкл Бассетт. В ролях: Матильда Лутц, Роберт Шиен, Рона Митра, Мартин Форд, Тревор Ив.
Перезагрузка культового фэнтези об отважной хранительнице магических сил таинственного леса и последней наследнице исчезающего народа Соне. Первая попытка экранизировать одноименный комикс была в 1985 году и обернулась кассовым провалом, несмотря на участие Арнольда Шварценеггера и успех перед этим похожего фильма «Конан-варвар».
В центре внимания — история яростной воительницы Сони, которая намерена победить местного тирана Дрейгана Великолепного. Оказавшись в плену диктатора, она превращается в гладиатора и подобно Максимусу из эпической драмы Ридли Скотта вынужденно сражается на потеху публики, чтобы вернуть себе свободу. Новый сценарий несколько отходит от канона: теперь девушка теряет семью в раннем возрасте, не держит обет целомудрия и не заручается благословением богини войны.
Проект разрабатывался более 10 лет и прошел через множество перезапусков. Ремейк обещает порадовать зрителей мрачной атмосферой и зрелищными сценами боев в духе «Гладиатора» и «Игры престолов». Бонус для фанатов — бикини-облик Рыжей Сони в исполнении звезды триллера «Выжившая» Матильды Лутц.
В России фильм выйдет раньше, чем в остальном мире, релиз в США состоится только через две недели.
«Одно целое».
Режиссер: Майкл Шэнкс. В ролях: Дэйв Франко, Элисон Бри, Дэймон Хэрриман, Миа Мориссей, Джек Кенни, Элин Абелла.
Самый ожидаемый фильм ужасов этого года от дебютанта в полном метре Майкла Шэнкса уже можно посмотреть в российских кинотеатрах. Чтобы лучше исследовать тему созависимых отношений, Шэнкс взял на главные роли реальных супругов Дэйва Франко и Элисон Бри. Вместе с режиссером, который вложил личные переживания в сценарий, они пытаются ответить на вопрос, остаются ли партнеры полноценными личностями в долгом браке.
В центре сюжета — молодая пара Милли и Тим. Они переезжают из мегаполиса в провинциальный город в поисках спокойной жизни, но сталкиваются с семейным кризисом. Жизнь круто меняется, когда во время лесной прогулки они проваливаются в загадочную пещеру. С этого момента их тела тянет друг к другу с такой силой, что вот-вот срастутся в единый организм.
У хоррора 95% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Рецензенты отмечают эмоциональную насыщенность фильма, актерскую отдачу и ужасающую реалистичность спецэффектов.
Интервью с создателями фильма читайте в «Известиях».
«Мой папа — медведь».
Режиссер: Максим Максимов. В ролях: Ева Смирнова, Борис Дергачёв, Роман Курцын, Зоя Бербер, Андрей Пынзару, Александр Головин.
В кинотеатрах стартовал показ новой семейной комедии о детях, их родителях и большом буром медведе. Главная героиня — 11-летняя Маша совсем не хочет расставаться с детством. Тогда ее отец решает ускорить процесс и организует экстремальный уикенд в лесу. Шутка выходит из-под контроля, и вместо привычного папы появляется трехметровый бурый медведь.
Интересно, что в эпоху цифровых достижений Максим Максимов взял на площадку настоящего медведя по кличке Том. Актерам, и прежде всего 12-летней Еве Смирновой, пришлось лично взаимодействовать с хищником.
Картина отчасти напоминает вторую часть «Пальмы» и мультфильм «Храбрая сердцем». Создатели советуют родителям идти в кино вместе с детьми, потому что эта история не только красиво снята в белорусских лесах без единого грамма компьютерной графики, но и окутана добротой.
«Письма о любви».
Режиссер: Полли Стил. В ролях: Пирс Броснан, Хелена Бонем Картер, Гэбриел Бирн, Донал Финн, Олуэн Фуэре, Мишель Люси, Имельда Мэй.
В прокате стартует одноименная экранизация мирового бестселлера Ниала Уильямса, фильм с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонем Картер в главных ролях. Роман был опубликован еще в 1997 году, но только спустя 28 лет текст адаптировали для экрана.
Сюжет разворачивается вокруг случайной встречи Николаса и Изабель. Он — сын бывшего чиновника, который внезапно бросил карьеру ради живописи; она — девушка из семьи, которая после трагической гибели брата уезжает в жестокую монастырскую школу. Они расстаются почти сразу после встречи, но поддерживают связь письмами, несмотря на тяжелое прошлое Ника и случайный брак Изы.
Большие поклонники мелодрам наверняка сочтут картину любопытной, но опоздавшей лет на 20, несмотря на пронзительную игру Пирса Броснана и Хелены Бонем Картер. В свое время «Письма о любви» прекрасно встали бы в один ряд с душераздирающими ромкомами «Дневники памяти» и «Спеши любить». Сегодняшний зритель с самого начала знает, чем закончится фильм, и без труда догадывается о поворотах сюжета. Ждать кульминации не стоит, а вот насладиться операторскими находками Дэмиэна Эллиотта — вполне.
«Банда аутсайдеров».
Режиссер: Жан-Люк Годар. В ролях: Анна Карина, Даниель Жирар, Луиза Кольпейн, Шанталь Дарже, Сами Фрей, Клод Брассер, Жорж Стаке.
В повторный прокат вышел один из главных шедевров французской «новой волны» Жан-Люка Годара «Банда аутсайдеров». В свое время картина оказала серьезное влияние не только на мировой кинематограф, но и на моду 1960-х. Реплики разошлись на киноцитаты, а Квентин Тарантино назвал собственную компанию в честь «Банды аутсайдеров».
По сюжету двое скучающих и одержимых голливудскими гангстерскими фильмами приятелей, Артур и Франц, знакомятся на курсах английского с Одиль. Встреча приводит к плану совместного ограбления. Жертвой становится тетя девушки, в особняке которой спрятана крупная сумма. В ожидании удобного момента герои оказываются в водовороте чувств. Однако вскоре легкая авантюра превращается в опасное предприятие.