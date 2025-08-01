Сметите это немедленно: Данки Конг впервые «заговорил» по-русски

Горилла в галстуке, один из символов Nintendo наряду с Марио и Зельдой, Данки Конг получил первую полноценную игру с 2014 года. Это магистральный релиз для только что вышедшей консоли Switch 2, всего через несколько дней после старта продаж в мире Donkey Kong Bananza стал официально доступен в России с субтитрами и звуком на русском языке. «Известия» сыграли в новинку и поразились тому, как это мало похоже на прошлых «Данки Конгов» и сколько приятных сюрпризов при этом содержится в игре, которую ждали слишком долго. Здесь, конечно, как и раньше, надо прыгать, бегать и собирать бананы, но куда важнее, что нужно еще петь, танцевать и — разрушать все, что попадает в поле зрения. Просто краш-тест по-обезьяньи.
Достоинства и недостатки Donkey Kong Bananza.
Джанни Родари в своих «Сказках по телефону» собрал как минимум несколько гениальных притч. Одной из них была «Дворец, который можно ломать». Там рассказывалось о том, что в одном городке дела пошли совсем плохо и от коллективных и индивидуальных проявлений агрессии деваться было совсем некуда. И тогда один бухгалтер придумал построить дворец, в котором можно разрушить что угодно — и таким образом сбросить стресс. Сначала дворец дали детям, которые хулиганили больше всех, а потом пришли взрослые с кувалдами и тоже отвели душу. После чего в городе воцарился абсолютный счастливый покой.
Фото: Nintendo EPDСкриншот из игры Donkey Kong Bananza.
Создатели нового «Данки Конга», первого за 11 лет, явно читали Джанни Родари и знали, что нужно сегодня издерганным и нервным людям. Поэтому они сделали так, чтобы главным смыслом игры было не пройти ее, а разломать всё-всё-всё, до чего могут дотянуться огромные лапищи Данки Конга — вздорной, агрессивной, очень глупой (Donkey — это «осел»), но в глубине души доброй и отважной гориллы.
Действительно, первая реакция игрока: ничего не понятно. И не видно, особенно на улице, где экран Switch 2 даже в тени дает очень бледную картинку. Ясно только, что мы управляем Данки Конгом, который провалился под землю. И нужно буквально кулаками пробивать себе дорогу. Впрочем, потом выяснится — чтобы выбраться, нужно спускаться вглубь и вглубь, до земного ядра, но это дела не меняет.
Каждый уровень — это что-то вроде кинопавильона или ангара с декорациями. Там есть грунт, камни, постройки, куча предметов — и практически все можно ломать. Даже то, что обычно ломать невозможно, например грязные лужи. А если подойти к столбу и снести подножие, оставшаяся часть продолжить висеть в воздухе. Ясно, что можно залезть туда и доломать остаток. Еще позволяется отрывать от чего угодно куски и швырять их или катиться на этих кусках как на скейте.
Фото: Nintendo EPDСкриншот из игры Donkey Kong Bananza.
Авторы игры всячески поощряют выплески сокрушительной энергии. Уровни переполнены сокровищами, полезными секретами и секретным локациями, на которые обязательно натыкаешься во время обезьяньего бесчинства. А когда Данки Конг уже больше не может разносить локацию, потому что умаялся, ему достаточно посвистеть — и летящие ноты поведут его к переходу на следующий уровень. Где все повторится. Главное — не упасть в бездну там, где границы «ангара» заканчиваются, такое иногда случается.
Помимо нормальной человеческой усталости игрока ограничивают технические особенности Switch 2. За примерно полтора часа батарея консоли садится, заряжается она долго, но это как раз и нестрашно: отведенного времени как раз более чем достаточно, чтобы сбросить напряжение перед и/или после рабочего дня. Надоесть игра не успевает, потому что у Данки Конга постоянно обнаруживаются новые способности, в том числе превращение в других зверей, которые тоже могут много чего разнести в клочья, если поднапрягутся.
Русский язык в Donkey Kong Bananza.
Конечно, Donkey Kong Bananza, первая за 11 лет полноценная игра про гориллу в галстуке, несколько обескураживает фанатов серии. Она совсем не похожа на платформеры для «Супер Нинтендо», которые в 90-е годы сделали Donkey Kong одним из самых узнаваемых брендов в игровой индустрии. Пожалуй, на той приставке это вообще были лучшие платформеры, круче, чем «Марио». А может быть, это и просто лучшие платформеры в истории — Donkey Kong Country 1 и 2. Один раз попробовав перенести действие в 3D на приставке Nintendo 64, создатели игры добились огромного успеха у публики, но почему-то больше к этому формату не возвращались.
Фото: Nintendo EPDСкриншот из игры Donkey Kong Bananza.
Bananza, если честно, далеко не сразу воспринимается как продолжение тех самых «Данки Конгов». Скорее — как продолжение одной из лучших игр для Switch Super Mario Odyssey 2017 года, безупречного, шедеврального 3D-приключения. Там тоже были уровни, напоминающие ангары, механика игрового процесса была схожей. У Марио там в качестве партнера была говорящая волшебная шляпа, Данки Конг в новом релизе странствует в компании девочки-певицы. В русском переводе ее зовут Полина. Своим магическим голосом она превращает Данки Конга в разных существ, вместе они не только поп-дуэт, но и непобедимая команда.
Кстати, о Полине. Впервые в приключениях Данки Конга мы слышим русский язык. Ясно, что главный герой не способен говорить ни на каком языке, он же горилла, еще и очень недалекая! Общается он нечленораздельными междометиями, но от него никто и не требует риторического мастерства. Остальные персонажи переводятся субтитрами, но говорят тоже на тарабарском наречии. А вот Полина, единственный человек в этом волшебном царстве, всегда использует человеческий же язык. И в России она говорит по-русски, без акцента.
Это большая редкость для крупных игровых релизов для приставок в последние годы. И это же довольно сильный аргумент для отечественных пользователей потратить вполне приличные деньги за игру, которую дистрибьютор «Ачивка» официально завезла в страну (копию для обзора «Известиям» тоже предоставила эта компания). Цена почти в 9 тысяч рублей — это раза в два дороже средней стоимости новинок для других платформ. Но в случае с Bananza вряд ли это остановит фанатов Данки Конга. Его, во-первых, слишком долго ждали. Во-вторых, это фактически второй большой релиз для Switch 2, и следующего еще придется подождать, а играть хочется, ведь многие поспешили купить главную приставку этого года, не дожидаясь коллекции новинок. В-третьих, это полная поддержка русского языка.
Фото: Nintendo EPDСкриншот из игры Donkey Kong Bananza.
Но главное достоинство игры все равно остается тем, что она позволяет выпустить пар. Понятно, что в истории видеоигр было немало примеров, когда можно было разрушать всё вокруг во время прохождения. Но таких веселых и умно сделанных, пожалуй, не было, разве что можно вспомнить славный таймкиллер Worms тридцатилетней давности. Это где обвешанные оружием червяки стояли на одном поле и можно было разнести это поле вдребезги вместе со всеми его «обитателями». Там тоже веял славный дух притчи Джанни Родари, но в новом «Данки Конге» масштаб и техника разрушений куда обширнее, и всё это, главное, еще и происходит в максимально расслабленном режиме. По крайней мере на первых уровнях, но даже это крайне нехарактерно для серии, которая для многих геймеров ассоциируется с разбитыми от бессилия джойстиками, потому что это сложные платформеры, требующие стопроцентных точности и реакции. Здесь не так. Надо просто бить, ломать и крушить, посвистывая от удовольствия и получая исключительно положительные эмоции.