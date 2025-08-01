Сметите это немедленно: Данки Конг впервые «заговорил» по-русски

Но главное достоинство игры все равно остается тем, что она позволяет выпустить пар. Понятно, что в истории видеоигр было немало примеров, когда можно было разрушать всё вокруг во время прохождения. Но таких веселых и умно сделанных, пожалуй, не было, разве что можно вспомнить славный таймкиллер Worms тридцатилетней давности. Это где обвешанные оружием червяки стояли на одном поле и можно было разнести это поле вдребезги вместе со всеми его «обитателями». Там тоже веял славный дух притчи Джанни Родари, но в новом «Данки Конге» масштаб и техника разрушений куда обширнее, и всё это, главное, еще и происходит в максимально расслабленном режиме. По крайней мере на первых уровнях, но даже это крайне нехарактерно для серии, которая для многих геймеров ассоциируется с разбитыми от бессилия джойстиками, потому что это сложные платформеры, требующие стопроцентных точности и реакции. Здесь не так. Надо просто бить, ломать и крушить, посвистывая от удовольствия и получая исключительно положительные эмоции.