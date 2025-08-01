«Мучительно больно»: Джастин Тимберлейк рассказал, что борется с болезнью Лайма

— Я не прошу сочувствия, просто хочу пролить свет на то, что происходило за кулисами. Если вы сталкивались с этим или знаете кого-то, кто болел, вы понимаете, насколько это может быть мучительно больно — и физически, и морально, — написал артист на своей странице в соцсети.