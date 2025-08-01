«Мучительно больно»: Джастин Тимберлейк рассказал, что борется с болезнью Лайма

Американский певец Джастин Тимберлейк рассказал поклонникам, что борется с болезнью Лайма. Именно по этой причине последние месяцы гастролей были для него настоящим испытанием, признался он.
— Я не прошу сочувствия, просто хочу пролить свет на то, что происходило за кулисами. Если вы сталкивались с этим или знаете кого-то, кто болел, вы понимаете, насколько это может быть мучительно больно — и физически, и морально, — написал артист на своей странице в соцсети.
По его словам, болезнь сопровождалась постоянной изнуряющей болью, а выступления часто давались ему через силу.
Недавно завершилось мировое турне Тимберлейка Forget Tomorrow, во время которого поклонники и критики обсуждали заметное снижение его энергии на сцене. Теперь они знают, что стояло за этим.
Знаменитость отметил, что сам был шокирован диагнозом, но именно он помог ему понять, откуда взялись беспричинная усталость, сильная боль и общее ухудшение самочувствия.
В апреле актриса Эйми Лу Вуд, известная по ролям в сериалах «Половое воспитание» и «Белый лотос», рассказала о найденных у нее ментальных расстройствах.