День подруги и День Человека-паука: какие праздники отмечают в России и мире 1 августа

День Человека-паука отмечается 1 августа, так как именно в эту дату в 1962 году в комиксе Amazing Fantasy № 15 впервые появился этот персонаж. В праздник устраивают киномарафоны, на которых пересматривают фильмы и мультфильмы о супергерое. Также в эту дату можно подарить ребенку или взрослому, который является поклонником Человека-паука, одежду и аксессуары с персонажем.