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День подруги и День Человека-паука: какие праздники отмечают в России и мире 1 августа

1 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День подруги, День Человека-паука и День гармоничного пения.

1 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День подруги, День Человека-паука и День гармоничного пения.

День подруги.

В День подруги девушки и женщины устраивают совместные походы в кино или кафе, обмениваются подарками и открытками, а также устраивают вечеринки. В этот праздник принято говорить приятные слова своим подругам и благодарить их за дружбу.

День Человека-паука.

День Человека-паука отмечается 1 августа, так как именно в эту дату в 1962 году в комиксе Amazing Fantasy № 15 впервые появился этот персонаж. В праздник устраивают киномарафоны, на которых пересматривают фильмы и мультфильмы о супергерое. Также в эту дату можно подарить ребенку или взрослому, который является поклонником Человека-паука, одежду и аксессуары с персонажем.

День гармоничного пения.

День гармоничного пения отмечают люди, которые любят песни, исполняемые двумя и более людьми. В этот день можно послушать композиции в исполнении группы, хора или ансамбля либо сходить в караоке в компании друзей и вместе исполнить любимые песни.