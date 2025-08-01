Народный календарь. Почему 4 августа женщинам нужно умываться утренней росой

По преданию, Иисус излечил ее от одержимости семью бесами, после чего Мария последовала за Спасителем и стала служить ему. Магдалина была на Голгофе во время распятия Сына Божьего, а позже стала одной из жен-мироносиц, которые пришли умаслить его тело. Именно Мария Магдалина первой увидела чудесное воскресение Христа и возвестила об этом апостолам.