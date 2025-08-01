Народный календарь. Почему 4 августа женщинам нужно умываться утренней росой

4 августа православные чтут христианскую святую, последовательницу Иисуса Христа Марию Магдалину. В народном календаре эта дата получила название Марьин день.
По преданию, Иисус излечил ее от одержимости семью бесами, после чего Мария последовала за Спасителем и стала служить ему. Магдалина была на Голгофе во время распятия Сына Божьего, а позже стала одной из жен-мироносиц, которые пришли умаслить его тело. Именно Мария Магдалина первой увидела чудесное воскресение Христа и возвестила об этом апостолам.
На Руси в этот день отправлялись за черной и красной смородиной, а также черникой. Хозяйки занимались заготовкой ягод на зиму, варили компоты и варенье, поэтому святую называли также Ягодницей и Сладостницей.
Работать в поле 4 августа нельзя, так как велик риск пострадать от молнии. Гроза в этот день предвещала хорошее: она обещала обилие сена. Утренняя роса в эту дату считалась чудодейственной: женщины умывались ей, чтобы лицо было светлым и чистым.
Приметы погоды:
На Марию сильные росы — льны будут серы и косы.
Гроза 4 августа — к богатому урожаю зерна.
Если куры во время дождя по двору гуляют, то это к теплу.
Выросли опята — осенью грибов будет мало.
Именины отмечают: Корнилий, Алексей, Зинаида, Мария, Михаил.