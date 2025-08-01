На неведомых дорожках: какие кинопремьеры ждут нас в августе

В процессе даже краткого пересказа сюжета Роберт Родригес, режиссер и сценарист «Детей шпионов» без дефиса, конечно, всплакнул бы не раз. Да и у Рика Риордана, автора романа «Перси Джексон и олимпийцы», где знатный кусок действия происходит в тренировочном лагере для воинов-полубогов, тоже нашлась бы тема для беседы с создателями оригинальной комедии. Но это не страшно — в конце концов, идеи носятся в воздухе. Хуже другое: если в оригинальной картине Родригеса суперагента сыграл Антонио Бандерас, то в российском фильме в роли Голоса к публике вышел Дмитрий Нагиев, и это сравнение для спецслужб может показаться оскорбительным. И уж совсем не стоило Голосу присваивать у Яна Флеминга приставку из двух нолей, дающую лицензию на убийство: ведь если «агент 007» звучит солидно и где-то даже пугающе, то «ноль ноль гэ» вызывает весьма смутительные аналогии.