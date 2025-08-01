На неведомых дорожках: какие кинопремьеры ждут нас в августе

Августовские премьеры в большинстве своем касаются легких тем — каникул, отпусков, морского прибоя и необременительных романов. Даже в мрачноватом фэнтези «Девка-баба: Кукла-чародейка» главная героиня отдыхает на даче, а дети-шпионы в одноименном фильме постигают суперагентские премудрости в летнем лагере. О самых любопытных кинопремьерах августа рассказывают «Известия».
«Девка-баба: Кукла-чародейка»7 августа.
12-летняя Таня — неуверенная в себе девочка-подросток. Во время каникул на даче она знакомится с соседкой Евой, которая учит ее созданию кукол-мотанок — архаичных женских талисманов. Таня делает куклу, скорее из интереса, чем действительно надеясь на ее помощь, но вскоре обнаруживает, что ее мотанка — действительно волшебная. Вокруг девочки начинают происходить фантасмагорические события, и когда коварный отец подружки похищает куклу, девочка осознает, что дело идет к катастрофе и ей придется быть смелой, чтобы предотвратить ее.
Модная тема городского фэнтези в интерьерах профессорских дач отыграна весьма стильно — мрачные лесные пейзажи сменяются городскими джунглями, а на уютные дачи с остекленными верандами под покровом ночи проникает осязаемый дух русской хтони. История похожа на те, что рассказываются страшным шепотом в спальнях детских лагерей после отбоя — и, возможно, подростки действительно впечатлятся, тем более что рейтинг 6+ позволит родителям считать кино детским. Несколько смущает, что роль 12-летней Тани сыграла 19-летняя Таисия Калинина — всё же разрыв в возрасте актрисы и героини вполне критический. Но не стоит кривиться заранее: рискованная ставка сыграла удачно. Калинина и вправду выглядит моложе своего возраста, а ее актерских талантов вполне хватает, чтобы вытянуть главную роль.
«Атель-матель»7 августа.
Саша Родионов — обнальщик и жулик, но однажды, столкнувшись с жестким клиентом, допустил оплошность. Теперь он вынужден под страхом смерти покорно сотрудничать со следствием и скрываться в затерянном в горах дагестанском ауле по программе защиты свидетелей, прихватив заодно свое семейство. Чтобы жена и дети не пугались, Саша убеждает их, что они отправляются в отпуск, а полуразрушенный сарай, в котором им предстоит поселиться, представляет как ультрамодный эко-отель. Жена верит — и так активно воплощает в жизнь свою мечту о собственном бизнесе, что она становится реальностью. Что, впрочем, приносит Саше одни проблемы, ведь о многочисленных восторженных интернет-отзывах про горный эко-отель очень скоро становится известно его кредитору…
Фильмы про смешное невезение веселых жуликов с местным колоритом популярны всегда — вспомним хоть бесчисленные экранизации дилогии Ильфа и Петрова, хоть комедии с Челентано, хоть неунывающих цыган Кустурицы. Творчество последнего создатели «Атель-мателя», кажется, штудировали особенно тщательно: ансамбль народной музыки, с упоением колотящий в барабаны внутри разбитого пазика, вечные попытки местного полицейского сплясать лезгинку, дощатый туалет над пропастью и девушка, уверенная, что нирвана — это место подальше Дербента, с некоторой географической коррекцией вписались бы и в «Черную кошку, белого кота».
«Надо снимать фильмы о любви»14 августа.
Режиссер по имени Роман вместе со съемочной группой отправляется в индийский город Варанаси, где с упоением предается творческому безделью, поискам смысла жизни и философским беседам. Таинственная и мрачная атмосфера индийских трущоб заставляет актеров и режиссера по-новому оценить и собственные жизненные устремления, и суть кинотворчества, и парадигму бытия. И хотя съемкам эти философские бдения, конечно, мешают, но это не главное, фильм будет снимать себя сам, потому что фильмы о любви снимать надо именно так.
46-летний Роман Михайлов — доктор физико-математических наук, профессор, специалист по гомологической и гомотопической алгебре, автор более 60 научных монографий. В 2022 году он объявил о завершении научной карьеры и с головой ушел в кинематограф, успев за три года снять шесть картин и получить немалое число профессиональных наград. Именно такой человек должен снимать авторское кино, и существование Михайлова — несомненная удача для отечественного артхауса. В ролях актеров Марка и Чингиза — Марк Эйдельштейн и Чингиз Гараев, в роли режиссера Романа — догадайтесь, кто. Происходящее на экране естественно, как и любовь. В данном случае — бесспорная любовь режиссера и всей съемочной группы к свободе, творчеству и кинематографу. Михайлов щедро делится ею — не отказывайтесь. Будет интересно.
«Эдем»14 августа.
В 1929 году группа европейцев, устав от лицемерных ценностей буржуазного общества, уезжает на Галапагосские острова, чтобы построить там жизнь, свободную от ненужных условностей. Кто-то мечтает медитировать, кто-то — написать политический манифест, а некоторые и вовсе мечтают обустроить на острове роскошный отель с блэкджеком. Уже отсутствие привычных удобств создает массу проблем интеллигентной компании, а идеологические разногласия становятся настоящей миной замедленного действия, подрывающей безмятежное спокойствие самоявленного Эдема. Конфликт следует за конфликтом, и вот уже худшие проявления современного мира, от которых бежали новые островитяне, — обман, лицемерие, воровство и убийства — догоняют их на краю света.
Картину авторы определили как сатирический триллер. Впрочем, крепкий голливудский хозяйственник Рон Ховард с одинаковой легкостью подстраивается к любому жанру, будь то производственная драма «Аполлон 13» или детективный триллер «Код да Винчи», сюрреалистический байопик «Игры разума» или мрачноватая детская сказочка «Гринч — похититель рождества». И даже в самых неожиданных экспериментах ему сопутствует успех. Так что на фильм стоит обратить внимание, тем более что актерский состав собрался звездный: Джуд Лоу, Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки») и Сидни Суини («Однажды в Голливуде»).
«Дети-шпионы»21 августа.
Суперагент Голос в одиночку воспитывает троих детей. Воспитывает, как умеет — и поэтому в свои нежные подростковые годы Михаил, Вита и Дана на отлично знают боевые искусства, могут взломать любую компьютерную систему и профессионально владеют гипнозом. Они мечтают отыскать свою маму — тоже, естественно, суперагентшу, пропавшую много лет назад во время выполнения особо опасного задания, но для этого надо хорошо учиться. Поэтому детям предстоит пройти обучающий курс в секретном учебном лагере для малолетних суперагентов, представляющем собой гибрид ржавого пионерлагеря и глэмпинга в глухих лесах. В качестве выпускной работы их ждет участие в настоящей агентурной операции и — бонусом — возможность похвастать перед одноклассниками своими выдающимися бойцовскими навыками.
В процессе даже краткого пересказа сюжета Роберт Родригес, режиссер и сценарист «Детей шпионов» без дефиса, конечно, всплакнул бы не раз. Да и у Рика Риордана, автора романа «Перси Джексон и олимпийцы», где знатный кусок действия происходит в тренировочном лагере для воинов-полубогов, тоже нашлась бы тема для беседы с создателями оригинальной комедии. Но это не страшно — в конце концов, идеи носятся в воздухе. Хуже другое: если в оригинальной картине Родригеса суперагента сыграл Антонио Бандерас, то в российском фильме в роли Голоса к публике вышел Дмитрий Нагиев, и это сравнение для спецслужб может показаться оскорбительным. И уж совсем не стоило Голосу присваивать у Яна Флеминга приставку из двух нолей, дающую лицензию на убийство: ведь если «агент 007» звучит солидно и где-то даже пугающе, то «ноль ноль гэ» вызывает весьма смутительные аналогии.
«Выход 8»28 августа.
Молодой человек, проснувшись, обнаруживает себя в неизвестном подземном переходе — покрытом кафелем, стерильном и пустынном. Единственное, что он знает, — для спасения своей жизни ему требуется добраться до выхода за номером восемь. Однако найти его практически невозможно: с каждым шагом коридоры искажаются и меняют направление, за спиной сгущаются тени, реальность всё больше размывается, а каждая ошибка на маршруте возвращает к началу пути…
Психологический хоррор-фильм был снят по одноименной игре в жанре walking simulator, завоевавшей популярность благодаря давящей мрачной атмосфере, созданной самыми минималистичными средствами. Создатели фильма сохранили визуальную часть максимально близкой к оригиналу — получился образцовый ужастик, где главному герою предстоит выбраться из полного ужасов лабиринта. В мае картина была показана в программе Каннского кинофестиваля в категории «Полуночные показы», а это что-то да значит. Поклонники жанра будут довольны.