Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленый пояс расширят вокруг Петербурга до 172 тысяч гектар

Появится еще одна экотропа.

Источник: Комсомольская правда

Вокруг Северной столицы расширят зеленый пояс. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов после встречи с главой Ленобласти, Александром Дрозденко.

— В рамках этой встречи мы приняли решение расширить территорию зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга с 108 до 172 тысяч гектаров. Это позволит создать более благоприятную экологическую обстановку в регионе, — отметил Беглов в своем телеграм-канале.

Рассказал губернатор Петербурга и о планах создать новый экологический маршрут «Озерная тропа». Его протяженность составит более 40 километров, а сам маршрут будет проходить через девять озер и несколько заповедных территорий.

— Мы также участвуем в реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие». Это позволит привлечь федеральное финансирование и приступить к работе по оздоровлению рек, озер и каналов Балтийской водной системы.

добавил Беглов
Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше