Зеленый пояс расширят вокруг Петербурга до 172 тысяч гектар

Вокруг Северной столицы расширят зеленый пояс. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов после встречи с главой Ленобласти, Александром Дрозденко.
— В рамках этой встречи мы приняли решение расширить территорию зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга с 108 до 172 тысяч гектаров. Это позволит создать более благоприятную экологическую обстановку в регионе, — отметил Беглов в своем телеграм-канале.
Рассказал губернатор Петербурга и о планах создать новый экологический маршрут «Озерная тропа». Его протяженность составит более 40 километров, а сам маршрут будет проходить через девять озер и несколько заповедных территорий.
— Мы также участвуем в реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие». Это позволит привлечь федеральное финансирование и приступить к работе по оздоровлению рек, озер и каналов Балтийской водной системы.