Зеленый пояс расширят вокруг Петербурга до 172 тысяч гектар

— В рамках этой встречи мы приняли решение расширить территорию зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга с 108 до 172 тысяч гектаров. Это позволит создать более благоприятную экологическую обстановку в регионе, — отметил Беглов в своем телеграм-канале.