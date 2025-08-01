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РЖД запускают «Ласточки» между Уфой и Челябинском

РЖД с 1 августа запускают поезда «Ласточка» между Уфой и Челябинском.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. РЖД в пятницу запускают поезда «Ласточка» между столицами Башкирии и Южного Урала — Уфой и Челябинском, сообщила компания.

Первый рейс «Ласточки» отправится 1 августа со станции Дёма в Уфе в 13:25 и прибудет в Челябинск этим же днём в 23:05. Поезд в обратном направлении стартует 2 августа в 06:04 и прибудет на станцию Дёма в 15:36. Время местное.

Далее поезда на этом маршруте будут ходить из Уфы с пятницы по воскресенье, а из Челябинска — с субботы по понедельник.

Билеты продаются в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах и терминалах самообслуживания. Компания указывала, что действуют все виды региональных и федеральных льгот.