РЖД запускают «Ласточки» между Уфой и Челябинском

Первый рейс «Ласточки» отправится 1 августа со станции Дёма в Уфе в 13:25 и прибудет в Челябинск этим же днём в 23:05. Поезд в обратном направлении стартует 2 августа в 06:04 и прибудет на станцию Дёма в 15:36. Время местное.