Россияне смогут устанавливать самозапрет на смс-рассылки

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне теперь могут устанавливать самозапрет на смс-рассылки — через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении, соответствующий закон вступил в силу с 1 августа.
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко прокомментировал РИА Новости, что самозапрет на смс-рассылку является одной из мер комплексного пакета по борьбе с мошенниками, который включает порядка 30 инициатив. Все они направлены на то, чтобы минимизировать риски для граждан и усложнить реализацию мошеннических схем, заверил он.
Вице-премьер напомнил, что параллельно правительство прорабатывает второй пакет антимошеннических мер. В дополнение к уже существующим техническим и информационным инструментам он включает введение уголовной и административной ответственности для злоумышленников.
«Наша ключевая цель — обеспечить безопасность граждан в цифровой среде и создать надежные механизмы защиты от различных форм кибермошенничества», — пояснил Григоренко.
С 1 июня в России вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к «Госуслугам» во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.
А с 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на спам-обзвоны.